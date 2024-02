Wykorzystali stare nagrania, by nabrać pracownika. Firma straciła miliony

Jak podała w piątek hongkońska policja, pracownik działu finansowego międzynarodowej firmy został nakłoniony do wypłacenia ponad 25,5 mln dolarów (około 103 mln złotych). Mężczyzna początkowo otrzymał podejrzane wiadomości mailowe, które miały pochodzić od dyrektora finansowego firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W mailach pojawiła się prośba o wykonanie tajnej transakcji, ale mężczyzna zignorował polecenia, sądząc, że ma do czynienia z oszustwem.

Misterna intryga z AI w roli głównej. To coraz popularniejsza praktyka

Przypadek ten jest jednym z kilku takich sytuacji z ostatnich miesięcy, kiedy to oszuści do wyłudzenia pieniędzy wykorzystali technikę deepfake. Podczas piątkowego briefingu prasowego policja w Hongkongu poinformowała, że dokonała już sześciu aresztowań w związku z takimi oszustwami.

Do popełnienia przestępstw wykorzystuje się również skradzione dowody osobiste. Policja poinformowała, że w co najmniej w 20 przypadkach odnotowanych od lipca do września poprzedniego roku sztuczna inteligencja została wykorzystana do złożenia wniosków o pożyczkę lub rejestracja kont bankowych. Deepfake miał oszukać mechanizmy rozpoznawania twarzy poprzez imitowanie osób przedstawionych na dowodach osobistych w trakcie zdalnej weryfikacji.