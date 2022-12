Wyjątkowe zdjęcia z zoo. "Zwierzaki polubiły śnieg"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Zima zawitała do Londynu. Choć obfite opady białego puchu to poważny kłopot kierowców, to ich skutki stanowią dla zwierząt w stołecznym zoo nie lada atrakcję. Miejscowy ogród zoologiczny pokazał w swoich mediach społecznościowych, jak ich podopieczni spędzili pierwszy śnieżny dzień w tej zimy.

Zdjęcie Małpka w londyńskim zoo, bawiąca się bałwanem / Instagram: @zsllondonzoo / materiał zewnętrzny