"Uroczyste obchody" zamiast Bożego Narodzenia. Wytyczne dla brytyjskich urzędników

Urzędnicy brytyjscy otrzymali polecenia, by używać terminu "uroczyste obchody" zamiast "Boże Narodzenie", a także zabroniono im spożywania alkoholu podczas służbowych przyjęć świątecznych w przypadku, gdy choć jeden członek zespołu go nie pije - donosi "Daily Mail". To część tzw. "pakietu wiary i przekonań", który został wprowadzony przez niektórych kierowników w brytyjskich urzędach, by uniknąć wykluczania przedstawicieli różnych wyznań.

Zdjęcie Żona premiera Rishiego Sunaka i pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska podziwiają choinkę przed 10 Downing Street / BEN STANSALL / AFP