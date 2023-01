Statek towarowy płynący z Ukrainy do Stambułu osiadł na mieliźnie u wybrzeży Sarıyer w cieśninie Bosfor - podaje turecki portal "Habertürk". Ruch statków został wstrzymany, a jak dodano, na miejscu trwają działania ratunkowe.

Jak donosi portal, powołując się na oświadczenie Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wybrzeża, statek ratunkowy Nene Hatun, holowniki KURTARMA-5, -8 oraz -9, a także KEGM-8, wyruszyły w stronę 142-metrowego statku MKK-1.

Cieśnina Bosfor. Zablokowany ruch statków

Do podobnego zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy statek towarowy Lady Zehma przewożący trzy tony kukurydzy, który płynął z Ukrainy do Turcji, również osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor.

Lokalne władze informowały wówczas, że 173-metrowy statek został zakotwiczony w zatoce Bebek, a ruch morski został czasowo zawieszony. Kolejnego dnia biuro gubernatora Stambułu przekazało, że po ponad dwugodzinnej akcji służb, statek "odholowano i zacumowano na kotwicowisku na południe od Stambułu", a ruch został przywrócony.



