W drodze powrotnej do domu, kiedy przemierzali wiejską drogę w Zuidwolde, miejscowości położonej w prowincji Drenthe, doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Holandia. Wracali z Niemiec, nagle odpaliły się fajerwerki

W rozmowie z portalem holenderskiej stacji RTL Nieuws 21-latek przekazał, że podczas podróży wraz z kolegą zapalili papierosa. - Kiedy się wypalił, wyrzuciłem go przez okno. Ale z powodu wiatru popiół i resztki tytoniu wróciły do środka auta i wtedy to się stało - relacjonował. Niedopałek niefortunnie wylądował na fajerwerkach, które mężczyźni położyli na tylnym siedzeniu volvo .

Holandia. Fajerwerki wystrzeliły a aucie

Młody Holender przyznał, że podczas wyprawy do Niemiec kupili około 75 kilogramów fajerwerków, a ich wartość oszacowano na setki euro. Chociaż mężczyzna wie, że to nielegalne, "to i tak to robią". - Od wielu lat sprowadzamy fajerwerki z Niemiec - dodał.