Rosjanie werbują ich obywateli do armii. Zdecydowana reakcja władz

Władze Egiptu wprowadziły zaostrzone przepisy dotyczące podróży do Rosji. To reakcja na informacje przekazane przez wywiad, zgodnie z którymi Kreml werbuje obywateli Egiptu do rosyjskich sił zbrojnych. Od marca zgodę na wyjazd Egipcjan do Rosji będą musiały wydać służby bezpieczeństwa.