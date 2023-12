Policjanci z Berlina apelują: Nie atakujcie nas w Sylwestra

Berlińska policja i straż pożarna przygotowują się do sylwestrowej fety. W specjalnym filmiku wzywają chcących świętować na ulicach stolicy do "zachowania rozsądku". W zeszłym roku podczas celebracji nowego roku doszło do kilka groźnych incydentów z użyciem materiałów pirotechnicznych. Teraz służby ostrzegają, by ich nie atakować, bo nie będą wstrzymywać się przed stosowaniem środków zapobiegawczych