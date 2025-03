Dziesiątki ukraińskich dronów nad Moskwą. "Zbliżały się w kilku falach"

Moskwa została zaatakowana dronami w nocy z poniedziałku na wtorek. Lokalne władze informują, że zginęła jedna osoba, a trzy kolejne zostały ranne. Miało dojść do zmasowanego ataku dronów, które zbliżały się do miasta w kilku falach. Agencja Reutera wskazuje, że był to prawdopodobnie największy atak bezzałogowców na stolicę Rosji od czasu wybuchu wojny. Bezzałogowce pojawiły się też w innych częściach kraju. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o zestrzeleniu blisko 340 obiektów.