Fatalnych skutków ocieplenia klimatu często doświadczamy w postaci katastrof naturalnych, takich jak coraz silniejsze powodzie, burze czy pożary. Jednak dramaty rozgrywają się również w skali mikro. Widoczne jest to między innymi we Włoszech, w których dostrzeżono zmianę zachowania szerszeni . Zmianę, która zagraża pszczołom, a potencjalnie nawet ludziom.

Szerszenie napędzane ociepleniem

Pszczoły zabijane są przez rodzimy gatunek szerszenia wschodniego ( Vespa orientalis ). Według naukowców ich zachowanie w ostatnich latach się zmieniło i szerszenie stały się znacznie bardziej agresywne. Odpowiadać ma za to ocieplenie klimatu .

Jak powiedziała Laura Bortolotti z rolniczego think tanku Rada ds. Badań Naukowych i Ekonomiki Rolnictwa (CREA), choć jest to rodzimy gatunek szerszenia, to zaczął się zachowywać "jak obcy":