Mają problem z groźnym owadem. Zadomowił się w kraju

Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich potwierdził, że 11 marca w hrabstwie Kent schwytano szerszenia. Po przebadaniu owada naukowcy nie mają wątpliwości, że to odmiana azjatycka.

W zeszłym roku pierwszego szerszenia azjatyckiego zaobserwowano miesiąc później niż w obecnym. Owady te przybywają czasem do krajów Europy z Azji podczas transportu towarów. Jednakże zaobserwowanie owada tego gatunku o tak wczesnej porze roku może świadczyć, że na dobre zadomowił się on w Anglii .

Szerszeń azjatycki zadomowił się w Wielkiej Brytanii? Rolnicy zaniepokojeni

Szerszenie azjatyckie żywią się pszczołami. Raptem jeden szerszeń jest w stanie zjeść do 50 pszczół miodnych. Możliwość osiedlenia się owadów na terenie Wielkiej Brytanii niepokoi szczególnie pszczelarzy i rolników. Ci drudzy potrzebują owadów do zapylania plantacji. Drastyczne zmniejszenie populacji pszczół może doprowadzić do efektu domina w tym sektorze. Długofalowe skutki mogą potem odczuć obywatele, którzy za część produktów będą musieli zapłacić drożej.