We wtorek od północy na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad cztery tys. osób na ponad 100 łodziach. Ta liczba się zwiększy, bo imigranci w kilkunastu łodziach oczekują na zacumowanie i nie zostali jeszcze przyjęci w punkcie recepcyjnym zwanym hot-spotem. Francja zamknęła granicę z Włochami , Niemcy "do odwołania" wstrzymują procedurę "dobrowolnej solidarności" - podała wieczorem agencja informacyjna Ansa.

- Spodziewam się, że do wieczora będziemy dziś mieli ponad 100 łodzi z imigrantami - powiedział prefekt Agrigento Filippo Romano. Na nabrzeżu utworzyły się "kolejki" małych łódek oczekujących na wypuszczenie migrantów. Śledczy podejrzewają, że małe, zardzewiałe i źle zespawane łodzie z imigrantami mogły zostać pozostawione na morzu przez "statki-matki", bo na nadchodzące dni przewiduje się załamanie pogody na morzu.

Włochy alarmują w sprawie migrantów. "Sytuacja jest dramatyczna"

Jak podała wieczorem Ansa, Francja zamknęła granicę z Włochami. Niemcy z kolei "w związku z silną presją migracyjną" wstrzymały proces przyjmowania osób ubiegających się o azyl przybywających z Włoch w ramach tzw. "mechanizmu dobrowolnej solidarności" . Ansa napisała, powołując się na "Die Welt", że Włochy zostały poinformowane o decyzji o "odroczeniu" procedury "do odwołania".

Arcybiskup Agrigento Alessandro Damiano we wtorek po południu zaapelował do władz o interwencję w celu zapewnienia bardziej efektywnego zarządzania przepływami imigrantów na wyspie. - Apeluję o takie zarządzanie, które okaże jednakowy szacunek zarówno tym, którzy w desperacji i potrzebie szukają schronienia na naszych wybrzeżach, jak i tym, którzy w duchu humanitarnym, obywatelskim i zgodnie z chrześcijańską miłością byli gotowi ich przyjmować i pomagać, ale teraz nie mają już sił, aby to cały czas na siebie brać - powiedział arcybiskup Damiano cytowany przez portal "AgrigentoNotizie".