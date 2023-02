Przyczyna śmierci: Skrajne wychłodzenie organizmu

Stan zdrowia 33-latka miał gwałtownie pogorszyć się 26 stycznia. Podczas rutynowego badania personel zwrócił uwagę na "nagły spadek temperatury ciała" osadzonego. Wychłodzonego i osłabionego Mitchella przewieziono do szpitala. Mimo starań lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że 33-latek był w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jego ciała spadła do 22 stopni Celsjusza (temperatura graniczna to 36 stopni). Choć lekarze nie ustalił, co mogłoby doprowadzić do takiego spadku, to uznano, że była to "bezpośrednia przyczyna śmierci".

"Jedynym sposobem, by temperatura ciała Tony'ego osiągnęła 22 stopnie Celsjusza w tak krótkim czasie, było przywiązanie go do krzesła w chłodni znajdującej się w kuchni lub w podobnym wychłodzonym miejscu" - twierdzi rodzina zmarłego w pozwie.

"Najgorszy przypadek znęcania sie nad więźniem"

Nagrania z monitoringu udostępniła rodzinie zmarłego nadzorczyni więzienia Karen Kelly. "W odwecie" miała zostać usunięta ze stanowiska.

- To najgorszy przypadek znęcania się nad więźniem, jaki kiedykolwiek widziałem. Dowody nadużyć nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie odwaga jednej osoby. Za ujawnienie prawdy została zwolniona - podsumował dla "New York Post" adwokat rodziny zmarłego Jon Goldfarb.

Zarówno biuro szeryfa, jak i władze więzienia nie odpowiedziały na prośbę o komentarz.