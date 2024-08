O pożarze we wtorek, tuż przed 23:00 czasu polskiego poinformował rumuński Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych . Do zdarzenia doszło w miejscowości Afumati , na północ od Bukaresztu . Ogień pojawił się w magazynie sprzętu AGD .

Strażacy w pierwszej kolejności starali się opanować ogień i próbowali kontrolować jego rozprzestrzenianie, tak by nie przeniósł się na trzy sąsiednie hale magazynowe .

Akcję utrudniał problem z dostępem do wody i brak hydrantów w okolicy, co zmuszało strażaków do transportu środków gaśniczych z okolicznych zbiorników.