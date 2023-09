Wielka Brytania chce zakazać groźnych psów. "Najniebezpieczniejsza rasa"

"To przerażające. American bully XL stanowi wyraźne i śmiertelne zagrożenie dla naszych społeczności, zwłaszcza dla dzieci. Nie możemy tak dalej postępować. Zleciłam pilną konsultację w sprawie ich zakazania " - napisała polityk w mediach społecznościowych.

Atak psa na dziewczynkę. Dyskusja w Wielkiej Brytanii

"Nie chodzi o zakaz. Chodzi o kontrolę złych właścicieli"

Za dopisanie rasy do listy zakazanych odpowiada Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra), a posiadanie, hodowanie i sprzedaż psów, znajdujących się na tej liście, jest nielegalne.

- Niestety, rosnąca popularność psów american bully XL uczyniła z nich cenny towar, co skutkuje nieodpowiedzialną hodowlą, wychowaniem i posiadaniem, co może przyczynić się do zwiększonego prawdopodobieństwa agresji u psów, niezależnie od rasy - mówi rzecznik organizacji.