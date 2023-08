Zostawili pupila w schronisku. W ciągu jednej nocy pokonał 160 km

Niesamowitą podróż odbyła czworonożna Lucky, który w poniedziałek wieczorem uciekła ze schroniska pod szwajcarskim Bernem. We wtorek rano border terrier został znaleziony w Genewie. Nie wiadomo, jak zwierzę tego dokonało, bowiem do pokonania miało 160 km.

Pies uciekł ze schroniska. W ciągu nocy pokonał 160 km

Właściciele psa nie wierzą, że sam pokonał taki dystans

Po imponującym dystansie pokonanym przez zwierzę, Lucky nie miała się źle, nie wyglądało też na to, aby coś jej się stało, czy była ranna. Na jej sierści znaleziono tych kilka kleszczy.

Właściciele nie wierzą, że ich 14-letni pies był w stanie pokonać tak długą trasę bez niczyjej pomocy. Uważają, że ktoś musiał wspomóc pupila chociażby małą podwózką i zawieźć go do Genewy.

- Nie sądzę, żeby to było możliwe, żeby biegła całą tę drogę. To 160 kilometrów - mówiła Jennifer Wagner. - Dla psa to wręcz niewykonalne w tak krótkim czasie - dodała.