Na Bałtyku nie jest bezpiecznie. Wydano ostrzeżenie

Bałtyk cały czas się burzy. Z powodu silnego wiatru obowiązuje ostrzeżenie przed sztormem do 10 w skali Beauforta. Wiatr w porywach osiąga prędkość do 80 km/h. Na uspokojenie trzeba będzie jeszcze poczekać. Niebezpieczne podmuchy na Wybrzeżu utrzymają się do piątku.