Z powodu napierającej wody pękła tama na rzece Glomma w pobliżu elektrowni Braskereidfoss w Norwegii. W kraju od wielu dni notuje się intensywne opady deszczu. Służby uspokajają, że na ten moment nie ma informacji, by doszło do poważnych powodzi. Policja rozważała nawet wysadzenie jednego z włazów tamy, by zmniejszyć ciśnienie wody, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.