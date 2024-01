W mieście zapanował "gniew". Znaleźli winnych

Chcieli przedostać się z Francji do Wielkiej Brytanii, zginęli na morzu. Nie żyje pięciu migrantów. Burmistrz francuskiego Wimereux znalazł winnych i nie zostawił suchej nitki na Brytyjczykach. - Uważam ich za odpowiedzialnych za to, co wydarzyło się w mojej gminie w ten weekend - mówił, krytykując politykę migracyjną Londynu.