W wyniku wypadku zmarło dziecko. Nastolatków zwolniono do domu

Służby poinformowały, że sześciomiesięczny Cristian Uvidia zmarł w szpitalu.

Według lekarza sądowego hrabstwa Cook, chłopiec doznał podczas wypadku obrażeń głowy zadanych tępym narzędziem. "Uderzenie spowodowało pęknięcie czaszki, powodując obrzęk mózgu i ostatecznie śmierć" - przekazano.

Nastolatkowie z hyundaia w wieku 14 i 17 lat również zostali przewiezieni do szpitala na leczenie.

Jak poinformował rzecznik chicagowskiej policji, obaj zostali oskarżeni o przestępstwo wtargnięcia do samochodu w związku z kradzieżą i zwolnieni do domu. Takie rozstrzygnięcie sprawy rozwścieczyło internautów.

"Jeśli nie zakwalifikują tego inaczej niż wykroczenie, będzie to parodia systemu sprawiedliwości", "prokurator powinien zostać natychmiast zatrzymany za pomocnictwo i podżeganie do zabójstwa", "nie mogę w to uwierzyć" - brzmią tylko niektóre z komentarzy pod nagraniem na Twitterze.