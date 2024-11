Jak podała agencja AFP, amerykański samolot patrolowy przeleciał we wtorek nad Cieśniną Tajwańską. Jak poinformowała 7. Flota Stanów Zjednoczonych, przelot miał na celu podkreślenie "zaangażowania USA na rzecz wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku". To nie pierwsza taka demonstracja siły. Podczas podobnego zdarzenia we wrześniu chińskie lotnictwo wysłało własne samoloty do śledzenia amerykańskiej maszyny.

