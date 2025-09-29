W skrócie W ataku na świątynię mormonów w Grand Blanc w stanie Michigan zginęło co najmniej cztery osoby, a osiem zostało rannych.

Sprawca został zastrzelony przez policję, a budynek nabożeństw doszczętnie spłonął.

Incydent skomentował prezydent Donald Trump, który uznał go za celowy atak na chrześcijan.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Powołując się na źródła policyjne, telewizja CNN poinformowała, że w niedzielę rano uzbrojony napastnik staranował autem wejście do kościoła mormonów podczas nabożeństwa, otworzył ogień z broni palnej, a następnie podpalił budynek. W zniszczonej świątyni mogą nadal znajdować się kolejne ofiary.

Sprawcą okazał się 40-letni Thomas Jacob Sanford z pobliskiego miasta Burton, który zginął od kul funkcjonariuszy policji wezwanych na miejsce przestępstwa.

- W ataku zginęły cztery osoby - przekazał na konferencji prasowej komendant policji gminy Grand Blanc William Renye. - Chciałbym docenić heroizm nie tylko ratowników, ale także osób obecnych w kościele. Osłaniali dzieci, które również przebywały w świątyni i przenosili je w bezpieczne miejsce - dodał Renye, podkreślając, że w niedzielnym nabożeństwie uczestniczyły setki osób. Budynek został całkowicie zniszczony.

Wcześniej mówiono o co najmniej jednej ofierze i kilku osobach będących w stanie krytycznym.

Strzelanina w kościele w Michigan. FBI prowadzi śledztwo

Grand Blanc to przedmieście Flint w stanie Michigan, oddalone o około godzinę jazdy na północ od Detroit. Reuben Coleman, pełniący obowiązki agenta specjalnego kierującego terenowym biurem FBI w Detroit, poinformował, że FBI prowadzi śledztwo, traktując incydent jako "akt przemocy ukierunkowanej".

- Taki akt przemocy nie może mieć miejsca w naszym stanie ani nigdzie indziej w kraju. FBI jest zobowiązane do ustalania faktów, okoliczności i motywów tej tragedii - podkreślił Coleman.

Donald Trump zabrał głos. "Celowy atak na chrześcijan"

Atak na kościół skomentował w niedzielę prezydent USA Donald Trump. "Zostałem poinformowany o straszliwej strzelaninie, która miała miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Grand Blanc w stanie Michigan. FBI natychmiast przybyło na miejsce zdarzenia i poprowadzi federalne śledztwo, zapewniając pełne wsparcie władzom stanowym i lokalnym. Podejrzany nie żyje, ale wciąż wiele pozostaje do wyjaśnienia" - napisał na platformie The Social Truth.

"Wygląda na to, że to kolejny celowy atak na chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Administracja Trumpa będzie informować opinię publiczną na bieżąco, jak zawsze. Tymczasem módlcie się za ofiary i ich rodziny. Ta epidemia przemocy z w naszym kraju musi się natychmiast zakończyć!" - podsumował Trump.

USA. Tysiące ofiar strzelanin rocznie

Strzelanina w Michigan była drugą tego weekendu odnotowaną w USA. W pierwszej, w Southport, w Karolinie Północnej, 40-letni Nigel Max Edge zastrzelił trzy osoby, a pięć innych zranił w zatłoczonym barze nadbrzeżnym. Policja określiła atak jako "w pełni zaplanowany". Napastnika zatrzymała Straż Przybrzeżna pod zarzutem dokonania trzech morderstw pierwszego stopnia oraz pięciu usiłowań zabójstwa.

Zgodnie z danymi Gun Violence Archive od stycznia do września 2025 roku w wyniku przestępstw z użyciem broni palnej w USA zginęło 6075 osób. Masowa strzelanina jest definiowana jako incydent, w którym co najmniej cztery osoby, z wyłączeniem sprawcy, zostały ranne lub zabite.

Były szef BBN w "Gościu Wydarzeń" o akcji polskiej armii: Właściwa reakcja Polsat News Polsat News