W skrócie Podejrzany o śmiertelne postrzelenie Charliego Kirka został zatrzymany dzięki współpracy osób z jego otoczenia.

Donald Trump poinformował o zatrzymaniu sprawcy i wyraził nadzieję na wymierzenie mu kary śmierci.

Charliego Kirka postrzelono podczas wystąpienia na uniwersytecie w stanie Utah, a prezydent USA nazwał go 'męczennikiem za wolność'.

W piątek Donald Trump przekazał, że organy ścigania zatrzymały podejrzanego o śmiertelne postrzelenie konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę na uniwersytecie w stanie Utah.

Zabójstwo Charliego Kirka. Trump: Myślę, że złapaliśmy podejrzanego

- Myślę, że go mamy - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych w wywiadzie udzielonym stacji Fox News. Trump podkreślił, że "osoba znająca podejrzanego zgłosiła go na policję". Republikanin przekazał też, że podejrzany obecnie przebywa na komendzie policji.

- Mam nadzieję, że (podejrzany - red) zostanie skazany na karę śmierci - oświadczył amerykański przywódca. Jak dodał, w ujęciu domniemanego sprawcy pomógł "minister i jego ojciec".

Jednocześnie Donald Trump nadmienił, że na ten moment nie wie, czy podejrzany był członkiem większej sieci (przestępczej - red.).

Aktywista polityczny śmiertelnie postrzelony. Przemawiał na uniwersytecie

Do postrzelenia Charliego Kirka doszło w środę, kiedy przemawiał na kampusie uniwersytetu Utah Valley w Orem.

W momencie, kiedy aktywista polityczny prowadził publiczną dyskusję z jednym z uczestników na temat masowych strzelanin w USA, rozległ się huk. Kirk został postrzelony w szyję, a następnie osunął się na ziemię. Jego życia nie udało się uratować.

Donald Trump, który prywatnie znał 31-letniego Kirka nazwał go "legendarnym działaczem" i "męczennikiem za wolność". Prezydent USA ocenił też, że 10 września to "mroczny moment dla Ameryki".

