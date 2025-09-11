Zwrot ws. śmierci Charliego Kirka. Gromy pod adresem dyrektora FBI

Osoba zatrzymana w związku z morderstwem działacza ruchu MAGA Charliego Kirka została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu - przekazał dyrektor FBI Kash Patel. Wcześniej Patel informował, że sprawca tragicznej strzelaniny znalazł się w areszcie i dziękował władzom za współpracę. Śledztwo w sprawie trwa. Tymczasem prezydent Donald Trump nakazał opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru na znak żałoby.

Internauci skrytykowali Kasha Patela za wprowadzanie opinii publicznej w błąd
Internauci skrytykowali Kasha Patela za wprowadzanie opinii publicznej w błądANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

  • Po morderstwie Charliego Kirka, znanego działacza ruchu MAGA, zatrzymano podejrzaną osobę, jednak została ona zwolniona po przesłuchaniu.
  • Śmierć Kirka wywołała szeroką reakcję społeczną oraz polityczną, w tym kondolencje od Donalda Trumpa i nakaz opuszczenia flag.
  • Policja oraz FBI kontynuują śledztwo, uniwersytet pozostaje zamknięty, a społeczeństwo debatuje nad problemem przemocy politycznej.
"Zatrzymana osoba została zwolniona po przesłuchaniu przez organy ścigania. Nasze śledztwo jest kontynuowane i nadal będziemy udostępniać informacje w trosce o przejrzystość" - podał za pośrednictwem platformy X Kash Patel.

W swoim wcześniejszym komunikacie natomiast dyrektor FBI informował, że "sprawca tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginął Charlie Kirk, znajduje się już w areszcie". Jednocześnie dziękował lokalnym i stanowym władzom w Utah za współpracę z FBI.

    W związku ze zwrotem w sprawie w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych wobec Patela komentarzy, w których internauci zarzucili szefowi FBI wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

    "W takiej sytuacji, jak sądzę, normalne jest dokonywanie aresztowań prewencyjnych kilku podejrzanych. A może byś tak nie ogłaszał tego, dopóki nie będziesz pewien?" - stwierdził jeden z użytkowników.

    Charlie Kirk nie żyje. Trump nakazał opuszczenie flag

    Śmierć bliskiego sojusznika Donalda Trumpa została skomentowana przez prezydenta USA, który nazwał Charliego Kirka "wielkim, a wręcz legendarnym".

    "Nikt nie rozumiał ani nie miał serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, zwłaszcza przeze mnie, a teraz, gdy już go nie ma z nami, Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!" - napisał prezydent na platformie Truth Social.

    Później zamieścił także nagranie, w którym stwierdził, że śmierć Kirka to "mroczny moment dla Ameryki" i określił zmarłego działacza mianem "męczennika prawdy".

    "Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców i przestępców na świecie. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, którego jesteśmy dziś świadkami w naszym kraju" - ocenił.

    Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru, w hołdzie zmarłemu.

    Zamach na Charliego Kirka. Trwa obława za sprawcą

    Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, która miała mobilizować młodych konserwatywnych wyborców i prowadził własne media.

      Rzeczniczka uczelni Utah Valley, na której doszło do postrzelenia Kirka, poinformowała, że służby wciąż szukają sprawcy. Kampus pozostaje zamknięty, a wszystkie zajęcia zostały odwołane. W śledztwo zaangażowane są lokalna policja w Orem, policja uniwersytecka, FBI i Departament Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah. Uzbrojeni agenci przeczesują teren uczelni.

      Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał kongresmanów do uczczenia pamięci Charliego Kirka minutą ciszy i modlitwą.

      - Przemoc polityczna stała się zbyt powszechna w amerykańskim społeczeństwie i nie jesteśmy tacy. Potrzebujemy każdej postaci politycznej, potrzebujemy każdego, kto ma platformę, aby powiedzieć to głośno i wyraźnie. Potrafimy rozwiązywać nieporozumienia i spory w cywilizowany sposób, a przemoc polityczna musi zostać napiętnowana i musi się skończyć - oświadczył.

      Ambasada RP w USA potępiła przemoc polityczną i złożyła kondolencje bliskim zmarłego.

      "Jesteśmy głęboko wstrząśnięci zabójstwem Charliego Kirka. Składamy szczere kondolencje jego bliskim. Przemoc polityczna musi być potępiona, zawsze i jednoznacznie" - przekazano w oświadczeniu.

