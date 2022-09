USA: Nowy Jork ogłosił stan wyjątkowy. W stanie rozprzestrzenia się polio

Nowy Jork ogłosił w piątek stan wyjątkowy po wykryciu wirusa polio w próbkach ścieków z Long Island. To sygnał, że wirus, który może powodować paraliż, szybko się rozprzestrzenia. Władze stanu apelują do mieszkańców, by przyjmowali szczepionkę przeciw polio.

Zdjęcie Stan wyjątkowy ma potrwać do 9 października / CDC/Associated Press/East News /