W stolicy Hiszpanii tak silnych opadów deszczu w ciągu jednego dnia nie odnotowano od ponad stu lat. Według państwowej agencji meteorologicznej w centrum miasta od godzi. 9 do godz. 18 spadło ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy.

Hiszpania: Czerwony alert w Madrycie. Burza Aline zalała stolicę

Wodospady przypominała wlewająca się do metra woda na jednej z ze stacji w centrum miasta - ta wlewała się także do wagonów stojących w tunelu.

Wiele dróg w Madrycie - w tym autostrady - zamknięto dla ruchu, cały dzień trwały zatory na trasach wjazdowych i wyjazdowych do stolicy, nie kursowała część pociągów podmiejskich, a pociągi dalekobieżne miały opóźnienia. Setki podróżnych czekało na stacji Atocha na wznowienie ruchu.

Doszło również do awarii systemu elektrycznego na linii pociągu dużych prędkości między stolicą i Barceloną, co wpłynęło na wszystkie połączenia z Madrytu do Francji.