Ukraińsko-tatarscy partyzanci z grupy Atesz poinformowali w mediach społecznościowych, że udało im się przeprowadzić rozeznanie w Zakładzie Silników w Tiumieniu. Jeden z agentów zdołał przedostać się do fabryki kluczowej dla rosyjskiego lotnictwa.

Rosja. Ukraińscy partyzanci na terenie fabryki

W Tiumieniu produkowano silniki lotniskowców Jak-38 i Jak-38M, elementy do samolotów Su-20, Su-24 i MiG-29, silniki rakietowe do systemów obrony powietrznej oraz silniki do pocisków manewrujących.