Ukraina zapowiada możliwość zdawania egzaminów z języka polskiego

Na ukraińskich stronach rządowych opublikowano komunikat po spotkaniu wicepremier Iryny Wereszczuk z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, które dotyczyło możliwości kształcenia Polaków w Ukrainie i Ukraińców w Polsce.

Głównym tematem rozmów była współpraca edukacyjna pomiędzy Ukrainą, a państwami europejskimi, w szczególności Polską.

Zapowiedź dostępności egzaminów z języka polskiego

"Zjednoczenie z Polakami jest kluczem do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Edukacja i język to główne narzędzia, od których zaczyna się taka unia. Musimy przystąpić do konkretnych działań, aby zintegrować się z przestrzenią europejską" - mówiła Wereszczuk, cytowana w oświadczeniu.

Reklama

"Pierwszym krokiem jest nauka języków sąsiednich krajów. I ten krok powinien być obustronny: Polacy są gotowi wpisać język ukraiński jako język obcy na listę przedmiotów edukacyjnych. Jednocześnie strona ukraińska powinna opracować strategię zdawania egzaminów z języka polskiego. A jeśli konieczne jest dokonanie w tym celu zmian w ustawodawstwie, to konieczne jest rozpoczęcie tego procesu już dziś" - podkreśliła wicepremier.

Kwestia uznawania wyników matur

W oświadczeniu poinformowano, że obecnie ukraińskie ministerstwo kultury opracowuje algorytm "uznawania i dopuszczania wyników egzaminu maturalnego dla obywateli polskich, przy wstępie do ukraińskich placówek oświatowych".

Jednocześnie ukraiński parlament otrzymał projekt ustawy, który ma to ułatwić.

"Strona ukraińska jest otwarta na współpracę z Polską na wszystkich poziomach, aby zapewnić naszej młodzieży dostęp do wysokiej jakości edukacji europejskiej" - zaznaczyła Iryna Wereszczuk.