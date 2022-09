Ukraina a ONZ. Guterres: Jesteśmy w tarapatach

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Porozumienie w sprawie eksportu żywności z Ukrainy jest symbolem nadziei i tego, co możemy zdziałać razem - mówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wezwał również do dalszych działań, aby zapobiec klęsce głodu, która zbliża się do Afryki. We wtorek rozpoczęła się debata generalna 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym udział weźmie m.in. prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Sekretarze generalny ONZ Antonio Guterres / AFP