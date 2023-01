Udawał 14-latka, by wjechać do Wielkiej Brytanii. W kraju dokonał zbrodni

Jak czytamy, Lawangeen Abdulrahimzai opuścił Afganistan w 2015 roku i udał się do Serbii, gdzie zastrzelił dwóch mężczyzn. Został wówczas zaocznie skazany na 20 lat więzienia. Do celi jednak nie trafił, ponieważ uciekł z kraju i udał się w dalszą podróż po Europie.

Miał m.in. pojawić się we Włoszech, gdzie również wdał się w konflikt z prawem (handel narkotykami). Usiłował też wjechać do Norwegii, jednak odmówiono mu azylu. Do Wielkiej Brytanii wjechał - podkreślają z rozczarowaniem brytyjskie media.

Udawał 14-latka

Wjeżdżając na Wyspy w 2019 roku Lawangeen Abdulrahimzai posługiwał się kolejną już tożsamością i twierdził, że ma 14 lat. W rzeczywistości miał wówczas 18. Jego fascynacja nożami, ujawniana m.in. nagrywaniem filmików i publikowaniem ich w mediach społecznościowych, była zgłaszana jako niepokojąca, jednak nie skutkowała dogłębnym zbadaniem jego przeszłości.

Brytyjskie służby nie były świadome, że mężczyzna jest poszukiwany przez Serbów do odbycia kary więzienia, dopóki nie zabił 21-letniego Thomasa, czym ściągnął na siebie szczegółowe śledztwo.