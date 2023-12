Przed południem linie Eurostar poinformowały, że są zmuszone zawiesić połączenia, ponieważ doszło do zalania tuneli w pobliżu stacji Ebbsfleet International w Kent, położonego na wschód od Londynu. W sobotę nad Wielką Brytanią przechodziły ulewne deszcze wraz ze śniegiem i porywistymi wiatrami. Początkowo odwołanie dotyczyło połączeń do godziny 16.

Eurostar, który obsługuje połączenia z Londynu do Paryża, Brukseli i Amsterdamu przeprosił klientów za zakłócenia.

"Przewidujemy, że pociągi dużych prędkości nie będą dziś kursować między St Pancras a Ashford International" - poinformowała spółka. " Pracujemy nad usunięciem skutków zalania tuneli" - dodano. Woda zalała obydwa tunele, z których korzystają pociągi Eurostar, co skutkowało zablokowaniem połączeń z i do Londynu. Po południu stało się jasne, że sytuacja nie ulega poprawie.

Tysiące pasażerów utknęło na dworcu. Powodem zalane tunele

"W związku z tym Eurostar musiał podjąć trudną decyzję o odwołaniu wszystkich usług do końca dnia" - oświadczono. Przewoźnik wskazał, że do zakłóceń doszło w czasie, gdy wiele osób powraca do domów ze świątecznych urlopów lub wyjeżdża na sylwestra. Na zdjęciach z dworca St Pancras widać było tysiące osób czekających na kolejne komunikaty Eurostara. Łącznie odwołano 41 pociągów.