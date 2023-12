Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielny poranek na lotnisku w Sztokholmie. 189 pasażerów znalazło się w niebezpieczeństwie. Na pokładzie samolotu linii Ryanair lecącego do Krakowa, pojawił się dym .

Jeden z podróżnych mówił, że dało się słyszeć huk . Po 10 do 15 minut dym zaczął przedostawać się do kabiny. - Musieliśmy krzyczeć na personel, żeby otworzył drzwi i nas wypuścił - relacjonował.

Alarm na pokładzie. Ewakuowano 189 osób

Na płycie lotniska widać policję i inne służby, które wskazują ewakuującym się bezpieczne miejsce. - To było traumatyczne przeżycie i do teraz nie otrzymaliśmy informacji, co było przyczyną pożaru - mówi pasażer w rozmowie z "Aftonbladet".