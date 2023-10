USA: Twierdzą, że widzieli Wielką Stopę. "Teraz wierzymy"

Para nie potrafiła zidentyfikować stworzenia, które widziała, dlatego teraz zarówno Shannon, jak i jego żona Sterson, są przekonani, że to musiała być Wielka Stopa - mityczne stworzenie, które według niepotwierdzonych nigdy legend ma żyć w Górach Skalistych.

- Rozglądaliśmy się za łosiem, gdy nagle zobaczyliśmy coś, czego nie potrafimy wytłumaczyć. To po prostu wyglądało jak Wielka Stopa - mówiła Steston w rozmowie z portalem gazety "New York Post".

Kobieta oceniła, że nietypowe stworzenie miało od 1,8 do 2 metrów wysokości. Zwierzę idealnie wpisywało się w otoczenie, w pewnym momencie przykucnęło. Świadkowie dodali też, że gdyby zapytać ich przed tym wyjazdem o istnienie Wielkiej Stopy, stwierdziliby, że historia może być prawdziwa. - Teraz jednak jesteśmy pewni - przyznali.

Tajemnicza postać na zboczu góry hitem sieci. Świadkowie mają hipotezę

W komentarzach pod postem zaroiło się od rozmaitych wypowiedzi, również tych negatywnych czy żartobliwych. Jeden z użytkowników zapytał ironicznie: "Co wy piliście?". Inny zwrócił uwagę, że mógł być to myśliwy w kamuflażu bądź po prostu osoba, która chciała zażartować z przemierzających tamtą trasę turystów. Dla jeszcze innych oczywiste jest, że nagrany "stwór" to mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i w dobrze widocznym kapturze.