Monety odnalezione zostały w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się dom modlitwy . Dwie z nich znaleziono w w specjalnie utworzonych do tego otworach.

Norwegia. Spektakularne odkrycie. Złote monety z V wieku

Do tej pory większość naukowców była przekonana, że monety mogły być wykorzystywane w formie biletu wstępu do domu modlitwy. Najprawdopodobniej był to jednak mit, który został obalony właśnie poprzez najnowsze odkrycie.