Na profilu Donalda Tuska w mediach społecznościowych pojawiła się relacja, z której wynika, że goszcząc we Lwowie premier odwiedził kamienicę zniszczoną przez rosyjski atak rakietowy, a także Cmentarz Orląt Lwowskich. KPRM przekazała także, że Tusk zjawił się na słynnej ul. Melynka we Lwowie, będącej w trakcie odbudowy po rosyjskich ostrzałach.

O szczegółach rozmów prezydent Ukrainy opowiedział podczas zwołanej konferencji prasowej. - Mieliśmy dziś bardzo ciepłą, skuteczną i przedmiotową rozmowę, a to ważne dla obu naszych krajów - przekazał. - Koordynujemy prace z naszymi partnerami. Omówiliśmy nasze wspólne podejście. Donald poinformował mnie o swoich negocjacjach, ja opowiedziałem o naszych spotkaniach dyplomatycznych. Ważne, by Polska i Ukraina działały tak, by wzmacniać wzajemnie swoje wysiłki - mówił Zełenski.