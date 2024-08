Turystki wybuchły płaczem. Wszystko przez kosmicznie wysoki rachunek

Chorwacja. Taksówkarze wykorzystują brak zakazu. Media ostrzegają

Dziennik "Jutarnji list" przywołał reakcję włoskich mediów, które wezwały turystów wybierających się do Chorwacji, by sprawdzali ceny, zanim wsiądą do taksówki, i w razie możliwości korzystali z aplikacji oferujących przejazdy samochodem.