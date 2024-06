- Japończycy nie zamawiają szaszłyków z polędwicy wołowej za 3 tys. jenów (ok. 76 zł) , ale turyści odwiedzający Japonię twierdzą, że są one tanie i je kupują - mówi w rozmowie z portalem Miki Watanabe, prezes dużej sieci restauracji Watami, która w kwietniu odnotowała przeszło 75-proc.y wzrost serwowanych posiłków obcokrajowcom.

Japonia. Restauracje wprowadzają dwa cenniki

Na taki krok zdecydowała się m.in. grillownia w tętniącej nocnym życiem dzielnicy Shibuya w Tokio. Bufet z owocami morza z około 60 daniami do wyboru, w tym nieograniczoną ilością napojów w dni powszednie, kosztuje 5980 jenów (152 zł) dla rezydentów, ale 6980 jenów (178 zł) dla turystów.

- Widziałem to w mediach społecznościowych i naprawdę chciałem przyjść - stwierdza w rozmowie z portalem mieszkaniec Hongkongu, który nie ma nic przeciwko płaceniu niższej ceny przez lokalnych mieszkańców. - Gdybym chciał zjeść te same potrawy w moim rodzinnym mieście, kosztowałoby to dwa razy więcej - wyjaśnia.