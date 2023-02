Turcja nakłada kary na nadawców telewizyjnych za krytykę rządu

Trzech nadawców telewizyjnych - Halk TV, Tele 1 i FOX - zostało ukaranych grzywną przez tureckiego regulatora medialnego. Nadawcy poniosą konsekwencje za relacje po trzęsieniach ziemi w Turcji i Syrii, w których krytykowano działania rządu i sposób radzenia sobie z sytuacją.

Według portalu, kary zostały obliczone na postawie wyliczeń z miesięcznych dochodów. Grzywny dla Halk TV i Tele 1 wynoszą pięć proc. styczniowych dochodów. Stacje mają również na pięć dni zawiesić jeden ze swoich codziennych programów. Dodatkowo Halk TV i FOX TV zapłacą po trzy proc. miesięcznych dochodów za “inne wykroczenia".

Halk TV, Tele 1 i FOX są znane z krytycznego podejścia wobec prezydenta Turcji. "The Guardian" zwraca również uwagę, że Halk TV jest silnie powiązane z opozycyjną Republikańską Partią Ludową (CHP).

Trzęsienie ziemi w Turcji. 47 tys. ofiar śmiertelnych

6 lutego Turcję i północno-zachodnią Syrię dotknęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 47 tysięcy.

The Guardian przypomina, że w tym roku Erdogan ubiega się o reelekcję. Sposób radzenia sobie ze skutkami trzęsienia ziemi stał się jednym z głównych tematów w debacie. Część mieszkańców Turcji zarzuca rządowi, że pomoc do nich nie dotarła, co sprawiło, że ich bliscy zginęli pod gruzami.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jeszcze w 2016 zadecydował o przekazaniu telewizji pod kontrolę rządu i jego współpracowników. Była to odpowiedź na nieudany zamach stanu. W październiku ubiegłego roku w Turcji wprowadzono karę za rozpowszechnianie “nieprawdziwych informacji", za którą grozi do trzech lat pozbawienia wolności.