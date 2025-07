Jeśli w obrębie 5 mil (ok. 8 km) zostanie zgłoszona aktywność służb migracyjnych, użytkownicy otrzymują o tym natychmiast ostrzeżenie , dzięki czemu mogą uniknąć aresztowania. Obecnie jest to trzecia najchętniej pobierana aplikacja w kraju.

- To co robią, to aktywne zachęcanie ludzi do unikania operacji przeprowadzanych przez służby - stwierdziła Noem. Z kolei według dyrektora ICE, aplikacja ICEBlock może doprowadzić do wzrostu liczby ataków na funkcjonariuszy urzędu, dlatego nie powinno dochodzić do promowania tego oprogramowania. Poparcie dla pozwania CNN wyraził również prezydent USA Donald Trump.