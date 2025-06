- Jeśli Fox News chce okłamywać Amerykanów w imieniu Donalda Trumpa , powinna ponieść konsekwencje - tak jak stało się to w przypadku (firmy) Dominion. Dopóki Fox nie będzie skłonna mówić prawdy, będę walczył z ich machiną propagandową - powiedział polityk Demokratów w oświadczeniu dla portalu Politico.

Składając pozew w sądzie w Delaware, gdzie zarejestrowana jest stacja, domagał się takiej samej kwoty, jaką Fox News musiał wypłacić producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems za kłamstwa na temat jej udziału w rzekomych fałszerstwach wyborczych w 2020 r.

W sprawie chodzi o sytuację z 10 czerwca, kiedy po wysłaniu do Los Angeles żołnierzy w odpowiedzi na zamieszki w tym mieście Donald Trump powiedział dziennikarzom, że rozmawiał z Newsomem dzień wcześniej. Newsom stwierdził wówczas, że to nieprawda .

Trump pokazał później dziennikarzom Fox News zrzut z ekranu pokazujący, że w istocie rozmowa miała miejsce 7 czerwca - dwa dni wcześniej, niż twierdził amerykański prezydent. Mimo to stacja zmieniła nagranie z wypowiedzią Trumpa tak, by wydawało się, że miał on rację. Jeden z materiałów opatrzyła paskiem "Gavin skłamał na temat prezydenta Trumpa".