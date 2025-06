Sensacyjne doniesienia o Polakach w Guantanamo. Biały Dom reaguje

"Ta historia to fake news. To się nie wydarzy" - napisała Leavitt na platformie X. Nie podała żadnych dodatkowych wyjaśnień.

W ramach przygotowań ok. 9 tys. osób ma przejść badania, które mają pokazać, czy ich stan zdrowia pozwala na wysłanie do Guantanamo - podano.

Podobne doniesienia pojawiły się we wtorek na portalu Politico. Według niego trwają przygotowania do przetransportowania na Kubę ok. 9 tys. imigrantów - obecnie przebywa ich tam kilkuset. Miałoby to na celu zwolnienie miejsca w ośrodkach zatrzymań dla nielegalnych imigrantów w USA.