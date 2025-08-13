O aktualnej sytuacji w Ukrainie Wadym Skibicki mówił w rozmowie z telewizją Suspilne. W trakcie wywiadu dziennikarz przypomniał, że kilka miesięcy wcześniej przedstawiciele ukraińskiego wywiadu sugerowali, że Rosja chce zakończyć agresję do 2026 roku.

- My to głosiliśmy, ale Federacja Rosyjska też o tym mówiła. W swoich dokumentach planowania strategicznego wyraźnie stwierdzali: "Kwestia ukraińska musi zostać rozwiązana do 2026 roku". To bezpośrednie sformułowanie zaczerpnięte z dokumentów planistycznych Federacji Rosyjskiej - tłumaczył.

- Rozumiemy dlaczego. Koszty wojny dla Federacji Rosyjskiej są bardzo wysokie. Widzimy negatywne trendy w jej gospodarce. W istocie weszła w fazę stagnacji (…) 42 proc. budżetu jest de facto przeznaczane na wojnę, a to wpływa na inne sektory gospodarki - dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosja "zwykłym mocarstwem regionalnych"

W dalszej części wypowiedzi Wadym Skibicki skupił się na geopolitycznych efektach prowadzonej przez Rosję wojny. Zdaniem wiceszefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, Kreml zdaje sobie sprawę z utraty wpływów w dotychczas opanowanych regionach.

- Doszli do wniosku, że jeśli będą kontynuować wojnę w tym samym tempie i przy tych samych kosztach, nigdy nie będą w stanie konkurować ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z Chinami. Wtedy staną się zwykłym mocarstwem regionalnym, którego wpływy będą ograniczone do przestrzeni postsowieckiej i niektórych elementów innych kontynentów, w tym Afryki - stwierdził.

Według Skibickiego celem Rosjan w najbliższych miesiącach będzie doprowadzenie do czasowej przerwy w konflikcie. Nie oznacza to jednak, że zrezygnują ze szturmów, które obecnie przynoszą im sukcesy.

