W skrócie Unia Europejska, z wyłączeniem Węgier, zadeklarowała dalsze wsparcie dla Ukrainy, podkreślając jej prawo do decydowania o własnej przyszłości.

W oświadczeniu zaakcentowano, że nie można zmieniać granic międzynarodowych siłą, a skuteczna obrona Ukrainy stanowi fundament bezpieczeństwa całej Europy.

Liderzy UE zapowiedzieli utrzymanie i ewentualne rozszerzenie sankcji wobec Rosji oraz kontynuację wsparcia politycznego, militarnego i gospodarczego dla Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przekazane mediom oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem Węgier.

Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce.

26 państw UE w sprawie Ukrainy: Nie można zmieniać granic siłą

"My, przywódcy UE, z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy" - napisano w oświadczeniu.

Jak zaznaczyli unijni liderzy, pokój musi respektować zasadę, że granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą.

Przywódcy 26 państw podkreślili, że "naród Ukrainy musi mieć swobodę decydowania o swojej przyszłości".

"Drogi do pokoju na Ukrainie nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Sensowne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych" - oznajmili liderzy.

Wojna w Ukrainie. "Rosyjska agresja zagraża europejskiemu bezpieczeństwu"

Podkreślono, że rosyjska agresja ma konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego, dlatego "rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić żywotne interesy bezpieczeństwa Ukrainy i Europy".

"Ukraina zdolna do skutecznej obrony stanowi integralną część wszelkich przyszłych gwarancji bezpieczeństwa" - czytamy w oświadczeniu.

Przywódcy europejscy dodali, że są gotowi do udzielania dalszego wkładu w gwarancje bezpieczeństwa. Zadeklarowali też, że będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę w drodze do członkostwa w UE.

"Unia Europejska, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podobnie myślącymi partnerami, będzie nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego, ponieważ Ukraina korzysta ze swojego niezbywalnego prawa do samoobrony" - uzgodnili europejscy liderzy.

Spotkanie Trump - Putin. Liderzy UE nie zgadzają się na ograniczenia ukraińskiej armii

Podkreślenie prawa Ukrainy do samoobrony i decydowania o swoim losie uprzedza ewentualne zakusy Putina, by w rozmowach z Trumpem forsować ograniczenia dla ukraińskiego wojska lub żądanie odstąpienia przez Ukrainę od starań o członkostwo w UE.

We wspólnym oświadczeniu liderzy podkreślili też, że UE utrzyma nałożone na Rosję sankcje i będzie nakładać nowe.

Oświadczenie zostało wydane na dzień przed planowanymi rozmowami europejskich liderów z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

- W środę z inicjatywy kanclerza Niemiec Friedricha Merza zostaną zorganizowane rozmowy z europejskimi liderami, prezydentem (Ukrainy) Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Trumpem. Weźmie w nich udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - przekazała rzeczniczka KE Arianna Podesta.

"Debata polityczna". Prof. Antoni Dudek: Obstawiam scenariusz zasadniczego konfliktu politycznego Polsat News Polityka