Tragiczny wypadek w Turcji. Blisko 200 osób utknęło w powietrzu

Do wypadku doszło w piątek w Antalyi na południu Turcji , gdy jeden z wagoników kolejki linowej zderzył się z przewróconym słupem. W wagoniku znajdowało się osiem osób , które wypadły na kamieniste podłoże.

Turcja. Wypadek na kolejce linowej

W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych. Jak powiadomiły lokalne władze, wszystkie osoby ranne zostały przetransportowane do szpitala . Według tureckich mediów wśród rannych jest dwoje dzieci.

Po zderzeniu automatycznie zatrzymano ruch kolejki, co doprowadziło do utknięciu w powietrzu blisko 200 pasażerów .

Akcja ratunkowa w Antalyi

- Śmigłowce zdolne do pracy w ciemnościach zostały wezwane na miejsce, by uratować 184 osoby, które utknęły w wagonikach - mówił w piątek burmistrz Antalyi Muhittin Bocek, cytowany przez The Guardian. - Nasze zespoły specjalne są na miejscu - dodawał.