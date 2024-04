Słowacja. Autobus stoczył się na grupę

Na miejsce zadysponowano cztery karetki pogotowia i dwa helikoptery. Rzeczniczka policji Jana Ligdayová, cytowana przez słowackie media, podała, że z jeszcze nie do końca wyjaśnionych przyczyn autobus ruszył w stojącą przed nim grupę, która właśnie wysiadała z autobusu.

Słowacja. Grupa była na spotkaniu religijnym

Wypadek w Słowacji. Zuzana Czaputova złożyła kondolencje

Sprawę skomentował także biskup Trstenský, z którym miało odbyć się spotkanie. - To powinien być czas radości, który zamienił się w czas wielkiego smutku i bólu. Jestem teraz w kaplicy i płaczę z powodu śmierci młodych ludzi w nieszczęśliwym wypadku na parkingu. Przyjaciele, to wielkie nieszczęście bardzo mnie dotknęło. Odwołaliśmy wydarzenie. Będzie tylko adoracja i msza święta. Myślę o rodzicach i najbliższych. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić ich bólu i smutku. Proszę Was wszystkich, wszyscy się módlmy - zacytowała duchownego stacja telewizyjna TA3.