W skrócie Troje turystów z Niemiec zmarło w Stambule najprawdopodobniej z powodu zatrucia pokarmowego.

Do szpitala trafiły kolejne osoby z objawami zatrucia.

Lokalne władze zamknęły restaurację i aresztowały czterech podejrzanych.

Kobieta wraz z mężem i dwójką dzieci - turyści z Niemiec pochodzenia tureckiego - zatrzymali się w jednym z hoteli w Stambule. We wtorek w dzielnicy Ortakoy zjedli sprzedawane na ulicy małże, a następnie kokorec - przyprawione, grillowane podroby jagnięce podawane w chlebie.

Po powrocie do hotelu cała czwórka członków rodziny zaczęła wymiotować i odczuwać mdłości. Rodzina otrzymała wstępną pomoc medyczną, jednak w czwartek stan dzieci znacząco się pogorszył i zmarły w drodze do szpitala.

Matka zmarła dzień później. Ojciec pozostaje na oddziale intensywnej terapii.

Rodzinna tragedia w Turcji. Restauracja zamknięta, podejrzani aresztowani

Służby czekają na wyniki badań mających potwierdzić przyczynę śmierci kobiety i dzieci.

Władze zamknęły restaurację, a służby miejskie przeprowadziły kontrole lokalnych stoisk z jedzeniem.

W piątek aresztowano też czterech podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo - poinformowała agencja Anadolu. Dodano, że wszyscy byli wcześniej karani za inne przestępstwa.

Według doniesień dziennika "Cumhuriyet" kolejni turyści zmagający się z problemami po zjedzeniu lokalnego jedzenia pochodzą z Włoch i Maroka.

