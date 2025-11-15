Rodzinna tragedia podczas wakacji w Turcji. Nie żyją turyści z Niemiec
Troje turystów z Niemiec - matka i jej dwoje dzieci - zmarło w Stambule. Prawdopodobną przyczyną jest zatrucie pokarmowe - stan całej rodziny zaczął pogarszać się po zjedzeniu specjałów w jednej z restauracji. Ojciec pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Do szpitala trafiły też kolejne dwie osoby z podobnymi objawami.
W skrócie
- Troje turystów z Niemiec zmarło w Stambule najprawdopodobniej z powodu zatrucia pokarmowego.
- Do szpitala trafiły kolejne osoby z objawami zatrucia.
- Lokalne władze zamknęły restaurację i aresztowały czterech podejrzanych.
Kobieta wraz z mężem i dwójką dzieci - turyści z Niemiec pochodzenia tureckiego - zatrzymali się w jednym z hoteli w Stambule. We wtorek w dzielnicy Ortakoy zjedli sprzedawane na ulicy małże, a następnie kokorec - przyprawione, grillowane podroby jagnięce podawane w chlebie.
Po powrocie do hotelu cała czwórka członków rodziny zaczęła wymiotować i odczuwać mdłości. Rodzina otrzymała wstępną pomoc medyczną, jednak w czwartek stan dzieci znacząco się pogorszył i zmarły w drodze do szpitala.
Matka zmarła dzień później. Ojciec pozostaje na oddziale intensywnej terapii.
Rodzinna tragedia w Turcji. Restauracja zamknięta, podejrzani aresztowani
Służby czekają na wyniki badań mających potwierdzić przyczynę śmierci kobiety i dzieci.
Władze zamknęły restaurację, a służby miejskie przeprowadziły kontrole lokalnych stoisk z jedzeniem.
W piątek aresztowano też czterech podejrzanych, są oskarżeni o zabójstwo - poinformowała agencja Anadolu. Dodano, że wszyscy byli wcześniej karani za inne przestępstwa.
Według doniesień dziennika "Cumhuriyet" kolejni turyści zmagający się z problemami po zjedzeniu lokalnego jedzenia pochodzą z Włoch i Maroka.