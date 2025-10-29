W skrócie Na plaży Ramla na Malcie doszło do tragedii z udziałem brytyjskiej rodziny - pomocy potrzebowali ojciec i 11-letni syn.

Ratownicy wydobyli chłopca z wody, jednak pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Ciała ojca do tej pory nie odnaleziono.

W tym roku na Malcie wzrosła liczba utonięć; wśród ofiar jest także Polak, który zginął wcześniej w październiku.

Do tragedii doszło w poniedziałek na Malcie na plaży Ramla. Nad wodą wypoczywała rodzina z Wielkiej Brytanii - ojciec, matka, dwoje małych dzieci oraz 11-letni syn.

W pewnym momencie chłopiec i 37-letni mężczyzna ojciec zniknęli pod wodą.

Malta. Rodzinna tragedia na plaży. Ojciec i syn nie wypłynęli

Wiadomo, że służby wezwano na plażę po godz. 13. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, w które zaangażowali się wojskowi.

Chłopca i 37-latka szukano z pomocą łodzi i śmigłowców.

Ratownicy w pewnej chwili dostrzegli 11-latka. Wyciągnięto go z wody i przewieziono do lokalnego szpitala. Niestety jego życia ostatecznie nie udało się uratować - w placówce stwierdzono zgon.

Poszukiwania mężczyzny przerwano i wznowiono we wtorek. Tego dnia na Maltę przylecieli krewni kobiety pogrążonej w żałobie, by ją wesprzeć.

Seria utonięć na Malcie. Wśród ofiar także Polak

Jak opisują media, w poniedziałek meteorolodzy ostrzegali w prognozach przed silnym północno-zachodnim wiatrem, który miał uderzyć w wybrzeże Malty.

Times of Malta przypomina, że to w październiku już drugi taki śmiertelny wypadek. Na początku miesiąca życie w zatoce stracił 43-letni Polak.

"W tym roku odnotowano większą liczbę utonięć. Do tej pory zanotowano 16 takich wypadków. W całym 2024 roku w podobnych okolicznościach życie straciło 14 osób" - przypomniano.

Źródła: Times of Malta, "Daily Mail"

