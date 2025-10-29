Wakacje zamieniły się w koszmar. Tragedia rozegrała się na oczach matki

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Rodzinna tragedia na Malcie. Podczas kąpieli zginął 11-letni chłopiec, a także najprawdopodobniej jego ojciec. Ciała mężczyzny wciąż nie odnaleziono. Dramatyczne sceny rozegrały się na oczach matki, która na plaży opiekowała się małymi dziećmi.

Rodzinna tragedia na plaży na Malcie
Rodzinna tragedia na plaży na MalcieNicolò Miana / SimephotoAgencja FORUM

W skrócie

  • Na plaży Ramla na Malcie doszło do tragedii z udziałem brytyjskiej rodziny - pomocy potrzebowali ojciec i 11-letni syn.
  • Ratownicy wydobyli chłopca z wody, jednak pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Ciała ojca do tej pory nie odnaleziono.
  • W tym roku na Malcie wzrosła liczba utonięć; wśród ofiar jest także Polak, który zginął wcześniej w październiku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragedii doszło w poniedziałek na Malcie na plaży Ramla. Nad wodą wypoczywała rodzina z Wielkiej Brytanii - ojciec, matka, dwoje małych dzieci oraz 11-letni syn.

W pewnym momencie chłopiec i 37-letni mężczyzna ojciec zniknęli pod wodą.

Malta. Rodzinna tragedia na plaży. Ojciec i syn nie wypłynęli

Wiadomo, że służby wezwano na plażę po godz. 13. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, w które zaangażowali się wojskowi.

Chłopca i 37-latka szukano z pomocą łodzi i śmigłowców. 

Zobacz również:

34-letnia Polka utonęła na Sardynii
Świat

Tragiczny finał wakacji na Sardynii. Ciało Polki wyłowione z morza

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    Ratownicy w pewnej chwili dostrzegli 11-latka. Wyciągnięto go z wody i przewieziono do lokalnego szpitala. Niestety jego życia ostatecznie nie udało się uratować - w placówce stwierdzono zgon.

    Poszukiwania mężczyzny przerwano i wznowiono we wtorek. Tego dnia na Maltę przylecieli krewni kobiety pogrążonej w żałobie, by ją wesprzeć.

    Seria utonięć na Malcie. Wśród ofiar także Polak

    Jak opisują media, w poniedziałek meteorolodzy ostrzegali w prognozach przed silnym północno-zachodnim wiatrem, który miał uderzyć w wybrzeże Malty.

    Times of Malta przypomina, że to w październiku już drugi taki śmiertelny wypadek. Na początku miesiąca życie w zatoce stracił 43-letni Polak. 

    "W tym roku odnotowano większą liczbę utonięć. Do tej pory zanotowano 16 takich wypadków. W całym 2024 roku w podobnych okolicznościach życie straciło 14 osób" - przypomniano.

    Źródła: Times of Malta, "Daily Mail"

    Zobacz również:

    Katastrofa helikoptera w Kaliforni. Pięć osób rannych
    Świat

    Katastrofa helikoptera w Kalifornii. Spadł obok plaży, są ranni

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Co z asystencją osobistą? Wiceminister ujawnia szczegóły ustawyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze