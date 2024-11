"To ogromna strata dla całego zespołu Teatru Maryjskiego oraz dla całej dzisiejszej sztuki baletowej" - czytamy w oświadczeniu teatru.

Nie żyje Władimir Szklarow. Kim był rosyjski gwiazdor?

Władimir Szklarow był rosyjskim baletmistrzem, który przez ponad 20 lat był związany z Teatrem Maryjskim w Petersburgu. Do zespołu dołączył w 2003 roku, od razu po ukończeniu Akademii Baletu Rosyjskiego i został jego głównym tancerzem w 2011 r. Szklarow zdobył wiele prestiżowych nagród za występy w klasycznych baletach, m.in. "Dziadku do orzechów", "Romeo i Julii", czy w "Śpiącej królewnie".

Jak podaje CNN, 39-latek sprzeciwiał się wojnie w Ukrainie. Po ataku Rosji w 2022 napisał: "Przyjaciele! Jestem za ludźmi, za spokojnym niebem nad naszymi głowami. Politycy powinni być w stanie negocjować bez strzelania i zabijania cywilów, za to dano im język i głowę. Mój dziadek, Anatolij Filimonowicz, ukończył szkołę w Ukrainie ze złotym medalem, moja prababcia Sonia całe życie mieszkała w Kijowie. Nie da się bez łez patrzeć na to, co się dziś dzieje... Chcę tańczyć... Chcę kochać wszystkich".