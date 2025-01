List byłej ambasador USA w Australii i kuzynki kandydata na ministra przytacza też "New York Times" i Associated Press.

Robert F. Kennedy Jr. czeka na przesłuchanie. "Jest drapieżnikiem"

"'Krucjata przeciw szczepieniom służy Kennedy'emu do tego, by się wzbogacić, jest on bowiem stroną sporu sądowego, który przyniesie mu korzyści, jeśli opinia publiczna zwróci się przeciw szczepionkom, a ich producent przegra sprawę. To również część jego nieustannych zabiegów o uwagę i władzę, od których jest uzależniony" - napisała Caroline Kennedy.