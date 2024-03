Etiopia. Usterka banku spowodował masowe wypłaty pieniędzy

Jeden ze studentów z Jimma University Institute of Technology przekazał, że "nie mógł uwierzyć, że to prawda", kiedy około 1 w nocy czasu lokalnego jego przyjaciele przekazali mu, że istnieje możliwość wypłacania dużych kwot z bankomatów. Jak informowali, pieniądze można było także przelewać za pomocą aplikacji bankowej. Wspominał on także, że ludzie wypłacali pieniądze do ostatnich chwil przed przybyciem policji.