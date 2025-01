Jest to reakcja na wydaną w piątek decyzję Sądu Najwyższego podtrzymującą konstytucyjność ustawy zmuszającej spółkę ByteDance do sprzedaży platformy przez chińskiego właściciela lub usunięcia TikToka z USA. Prawo ma wejść w życie już w niedzielę , jednak Biały Dom i resort sprawiedliwości sugerowały w oświadczeniach, że wyegzekwowanie prawa zostawią nowej administracji prezydenta Donalda Trumpa .

Zakaz TikToka w USA. Donald Trump potrzebuje więcej czasu na decyzję

Donald Trump, który obiecywał wcześniej "uratowanie TikToka", zapowiedział że decyzję co do przyszłości platformy podejmie wkrótce, lecz potrzebuje więcej czasu. Jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz zapowiadał, że prezydent skorzysta z zawartej w ustawie opcji pozwalającej na opóźnienie wejścia w życia ustawy o 90 dni, by dać czas na sprzedaż TikToka podmiotowi spoza Chin.